Gülben Ergen'e 'bekaret' sorusundan sonra şimdi de 'üstsüz poz' sorusu

Sahne kıyafetlerindeki dekolte detayıyla son dönemde öne çıkan Gülben Ergen takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ergen hiçbir soruyu pas geçmedi. "Bakirelik önemli mi?" sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını vererek geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Gülben Ergen bu sefer göğüsleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

Gülben Ergen'e sorulan iki soru sosyal medyada öne çıktı. Biri silikon sorusuydu. Gülben Ergen "Göğüsleriniz silikon mu?" sorusuna "Değil. Takma bir şey yok bende" yanıtını verdi.

İddialı sahne tarzıyla öne çıkan Ergen'e sorulan bir diğer soru da "Üstsüz poz vermeyi düşünür müsünüz?" oldu.

Gülben Ergen her ne kadar göğüs dekoltesi sevse de bu soruya "Düşünmem" yanıtını verdi.

