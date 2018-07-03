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Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e şok! Hapsi isteniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

Boşandığı Gülben Ergen'in, önceki eşi Mustafa Erdoğan'dan olan çocuklarının özel fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Erhan Çelik hakkında hapis istemi...

Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e şok! Hapsi isteniyor

Boşandığı Gülben Ergen'in, önceki eşi Mustafa Erdoğan'dan olan çocuklarının özel fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Erhan Çelik hakkında, "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine boşandığı eşi Erhan Çelik hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu, Erhan Çelik hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şikayetçi Gülben Ergen ile şüpheli Erhan Çelik'in 6 Aralık 2016 tarihinde boşandıkları, boşandıktan sonra taraflar arasında adliyeye yansıyan olaylar yaşandığı belirtildi.

EV İÇİNDE ÇEKİLMİŞ ÖZEL ANLARI PAYLAŞTI

İddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldığı, şüpheli Erhan Çelik'in bu karardan sonra 7 Ekim 2017 tarihinde sosyal medya hesabından Gülben Ergen'in önceki evliliğinden olan çocukları Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan ve Mustafa Ares Erdoğan'ın ev içinde çekilmiş özel fotoğraflarını, koruma kararından bahsederek paylaştığı belirtildi.

GÜLBEN ERGEN VE ÇOCUKLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur çocuklar ve annelerinin Erhan Çelik'ten şikayetçi olduğu, şüpheli Erhan Çelik'in de suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in uzlaşma talebini kabul etmediği ifade edildi.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede; şüpheli Erhan Çelik'in, "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
erhan çelik >>Gülben Ergen

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