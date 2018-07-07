Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer'den aşk paylaşımı 'Sen benim ve ailem için...'

Gülben Ergen 3 ay önce aşk yaşamaya başladığı yapımcı Burak Törer ile Bodrum Türkbükü’nde tatil yapıyor. Burak Töner, sosyal medyadan yaptığı aşk paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gülben Ergen’in sevgilisi Burak Törer aşka geldi. Sevgilisinin yanağını öperken fotoğrafını “Sen benim ve ailem için hep en değerlisin” notuyla paylaştı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sevgilisi Burak Törer'le gittiği tatilde sevgilisi ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Ergen, sevgilisi Burak Törer'i öpücüklere boğmuştu.

Sezon başında tatile çıkan ikili, önceki gün de Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesindeydi. Ergen, ikinci baharını yaşadığı sevgilisini öpücüklere boğup, sık sık ona sarıldı. Birbirlerine 'aşkım', 'sevgilim' diye seslenmeleri de dikkat çekti. Çift fotoğraflarının çekildiğini görünce güldü.

