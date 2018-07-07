MAGAZİN

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer'den aşk paylaşımı 'Sen benim ve ailem için...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 01:02 | Son Güncelleme

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'i öperken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan duygusal bir notla paylaştı.

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer'den aşk paylaşımı 'Sen benim ve ailem için...'

Gülben Ergen 3 ay önce aşk yaşamaya başladığı yapımcı Burak Törer ile Bodrum Türkbükü’nde tatil yapıyor. Burak Töner, sosyal medyadan yaptığı aşk paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gülben Ergen’in sevgilisi Burak Törer aşka geldi. Sevgilisinin yanağını öperken fotoğrafını “Sen benim ve ailem için hep en değerlisin” notuyla paylaştı.

burak-gulbne

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sevgilisi Burak Törer'le gittiği tatilde sevgilisi ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Ergen, sevgilisi Burak Törer'i öpücüklere boğmuştu.

2045584_5e2d39e6ff1fcf2ebcf07a1ae2917b4b_640x640

Sezon başında tatile çıkan ikili, önceki gün de Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesindeydi. Ergen, ikinci baharını yaşadığı sevgilisini öpücüklere boğup, sık sık ona sarıldı. Birbirlerine 'aşkım', 'sevgilim' diye seslenmeleri de dikkat çekti. Çift fotoğraflarının çekildiğini görünce güldü.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Sertab Erener, Harbiye'yi salladı!Sertab Erener, Harbiye'yi salladı!
Paris Hilton'un bikinili videosu olay oldu!Paris Hilton'un bikinili videosu olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen Burak Törer

En Çok Okunan Haberler

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sertab Erener, Harbiye'yi salladı!

Sertab Erener, Harbiye'yi salladı!

Paris Hilton'un bikinili videosu olay oldu!

Paris Hilton'un bikinili videosu olay oldu!

Şükran Ovalı: 'Moda olsun diye hayvan alınmaz'

Şükran Ovalı: 'Moda olsun diye hayvan alınmaz'

Ata Demirer'in doğum günü paylaşımı takipçilerini güldürdü

Ata Demirer'in doğum günü paylaşımı takipçilerini güldürdü

Yasemin Kay Allen yeni dizisi silah eğitimi alıyor

Yasemin Kay Allen yeni dizisi silah eğitimi alıyor

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.