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Gülben Ergen’in Taha Duymaz paylaşımına ailesinden yanıt geldi!

11.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından son durumunu herkesin merak ettiği sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu. Gülben Ergen’in yaptığı paylaşım sonrası ailesinden açıklama gelirken Hatay’daki enkazda ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. İşte Taha Duymaz’la ilgili yapılan o paylaşımlar ve sosyal medya fenomeninin son durumu…

Gülben Ergen’in Taha Duymaz paylaşımına ailesinden yanıt geldi!

Yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da göçük altında kaldığı öğrenilmişti. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürerken ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in yaptığı bir paylaşım herkeste endişeye yol açmıştı. Bu paylaşıma Duymaz’ın ailesinden yanıt gelirken ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı. İşte detaylar…

GÜLBEN ERGEN PAYLAŞIM YAPTI

Gülben Ergen sosyal medya hesabından Taha Duymaz’ın videosuyla birlikte “Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni.” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın üzerine Taha Duymaz’ın son durumu herkes tarafından merak edildi.

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AİLESİ, PAYLAŞIMI YALANLADI

Duymaz’ın ailesi Ergen’in bu paylaşımını yalanladı ve “Öyle bir haber yok” paylaşımı yaptı. Ergen ise “Taha’nın haberini AFAD Başkanlık, AFAD Hatay’dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım. Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun.” şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

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Ergen paylaştığı Taha Duymaz’ın videosuna da “Dilerim yanlış bilgidir” notunu düştü.

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CZN Burak adıyla bilinen sosyal medya fenomeni paylaştığı videoda "Taha kardeşimizin ablasıyla beraberiz" dedi. Videoda ablası "Şu an bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Şu an bu haberleri okuyunca ben daha çok panikliyorum. Daha çok oraya gitmek istiyorum, işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen paylaşmayın. Biz buradayız." şeklinde konuştu. CZN Burak ise "Şu anda burada çalışma var. Allah'tan ümit kesilmez." dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan son olarak enkazın olduğu bölgede ekiplerin Taha Duymaz’ı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi geldi.


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Taha Duymaz sosyal medya ünlü şarkıcı

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