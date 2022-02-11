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Gülben Ergen itiraz etti! Eski eşi Erhan Çelik'in beraat kararı kaldırıldı

11.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülben Ergen'in 2017 yılında cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı iddiasıyla yargılandığı davada eski eşi Erhan Çelik beraat etti. Ergen'in itirazı üzerine yerel mahkemenin beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nce kaldırıldı. İstinaf Mahkemesi, Çelik'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 6 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Gülben Ergen itiraz etti! Eski eşi Erhan Çelik'in beraat kararı kaldırıldı

İddiaya göre şarkıcı Gülben Ergen'in 2017 yılında cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gelmeye başladı. Bunun üzerine Gülben Ergen, avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla İstanbul Anadolu Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada Gülben Ergen'e mesaj atan numaraların eski eşi Erhan Çelik'in asistanı Seda Kurtulmuş ile şoförü Harun Güçlü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

ERHAN ÇELİK: "HABERİM YOK" DEMİŞTİ

2019 yılında görülen duruşmada savunma yapan sanıklardan Erhan Çelik gönderilen mesajlar nedeniyle asistanı ve şoförüne kızdığını, durumdan haberinin olmadığı ifade etti. Sanık Harun Güçlü, tehdit mesajı değil, boşanma süreciyle alakalı teselli edici mesaj gönderdiğini belirterek suçlamaları reddetti. Diğer sanık Seda Kurtulmuş ise kızgınlıkla Gülben Ergen'e mesaj gönderdiğini ancak hakaret ve tehdit kastının olmadığını belirtti.

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ERHAN ÇELİK DAVADAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanık Erhan Çelik'in suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Mahkeme sanık Harun Güçlü'yü "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 6 bin lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme diğer sanık Seda Kurtulmuş'un ise "Hakaret" suçundan bin 500 lira, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

ERGEN, ERHAN ÇELİK'İN BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden Gülben Ergen davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıdı. Ergen, itiraz dilekçesinde olayın bir kurgu olduğunu ve tüm suçların Erhan Çelik tarafından işlendiğini belirtti. Seda Kurtulmuş tarafından kendisine gönderilen mesajların aynısının Erhan Çelik'in de yanlışlıkla attığını itiraz dilekçesinde belirten Ergen, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının kaldırılarak Erhan Çelik'in cezalandırılmasını istedi.

ÇELİK'E 6 BİN LİRA PARA CEZASI

İstanbul Bölge Asliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde ele alınan dosyada, Gülben Ergen'e yönelik "Tehdit ve hakaret" suçlarını işleyen kişinin Erhan Çelik olduğuna karar verildi. Sanık Erhan Çelik hakkında verilen beraat kararını kaldıran İstinaf Mahkemesi, Çelik'in "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 6 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme Çelik'in bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme sanıklardan Seda Kurtulmuş'un "Tehdit" suçunun beraatına yönelik yapılan itiraz reddedildi. Ancak Kurtulmuş hakkında Erhan Çelik'in suçunu üstlendiği anlaşıldığı gerekçesiyle karar kesinleştiğinde gereğinin takdiri için savcılığa bildirilmesi için karar verildi. İstinaf Mahkemesi, diğer sanık Harun Güçlü'ye ise sadece "Tehdit" suçundan 500 lira para cezasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seda Kurtulmuş'un Erhan Çelik'in azmettirmesiyle Gülben Ergen'e mesaj gönderdiğini, Harun Güçlü'nün ise eylemi tek başına gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüpheliler Erhan Çelik, asistanı Seda Kurtulmuş ve şoförü Harun Güçlü hakkında "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

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Gülben Ergen
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