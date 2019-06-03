Gülben Ergen: Ne aradım o elin hissini ben...

'Müsaadenle' ismini verdiği single ile geniş yankı uyandıran Gülben Ergen bu kez yaptığı paylaşımla hayranlarınız üzdü. Ünlü şarkıcı, genç yaşta kaybettiği ağabeyi Rıfat Ergen'in ölüm yıl dönümünde ağabey ile birlikte olan bir fotoğrafını yayınladı.

Ağabeyini bu ölüm yıl dönümünde de unutmayan ünlü şarkıcı çocukluk yıllarına ait sararmış bir fotoğraflarını paylaşarak, "O benim ağabeyim. Böyle tutardı beni omzumdan... O elini sırtımdan çekti çekeli ne zorlaştı hayat. Ne aradım o elin hissini ben..." notunu düştü. Gönderiyi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutan Gülben Ergen'in takipçileri "Allah rahmet eylesin" yorumlarında bulundu.





