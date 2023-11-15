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  4. Gülben Ergen "Ne iş yapıyor?" sorusuna fena patladı! Tek tek açıkladı

Gülben Ergen "Ne iş yapıyor?" sorusuna fena patladı! Tek tek açıkladı

15.11.2023 09:42 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen çıkardığı şarkılar ve sahne performansları ile adından söz ettiren isimlerden biri. Sevilen isim bir Twitter kullanıcısının Gülben Ergen "Ne iş yapıyor?" sorusuna dayanamadı. Ergen tek tek yaptıklarını açıkladı.

Gülben Ergen "Ne iş yapıyor?" sorusuna fena patladı! Tek tek açıkladı

Şarkıları ve sahne performansları ile beğeni toplayan Gülben Ergen sosyal medya hesabındaki paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Instagram ve Twitter hesabını aktif kullanan Ergen sık sık paylaşım yapıyor.

Ergen son olarak Bir Twitter kullanıcının "Gülben Ergen ne iş yapıyor? Mesleki tanımını yapabilecek biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

gülben

Ünlü isim "30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne ?" yorumunda bulundu.

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Gülben Ergen
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