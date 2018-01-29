MAGAZİN

Gülben Ergen şikayetini geri mi çekiyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 16:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının yorumcusu Seren Serengil, Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymadığı için bugün hapse girecek ve cuma günü de çıkacaktı. Gelen tepkiler üzerine şikayetçi olan Gülben Ergen'in geri adım attığı iddia edildi. Seren Serengil'in ise ''Bu saatten sonra Gülben Ergen'in atacağı bir adımın hiçbir anlamı yok. Cezam neyse çekmeye razıyım'' dediği söyleniyor.

Gülben Ergen şikayetini geri mi çekiyor!

Uçankuş'un haberine göre, Gülben Ergen’in şikayetini almak üzere harekete geçtiği ve bu nedenle Seren Serengil'in hapishaneye teslim olamadığı iddia edildi.

Bu sabah program bitiminde herkesle vedalaşıp, eşyalarını toplayıp, hapse girmek için yola çıkan Seren Serengil, bu gelişmeleri duyunca şaşırıp kaldı.

''CEZAM NEYSE ÇEKMEYE HAZIRIM''
Alınan gerekçeli kararın kendisine bir türlü tebliğ edilmemesi üzerine avukatı kanalıyla ısrarla mahkeme kapılarında bekleyen Seren Serengil'in ''Bu saatten sonra Gülben Ergen’in atacağı bir adımın hiçbir anlamı yok. Cezam neyse çekmeye razıyım'' dediği öğrenildi.

Gülben Ergen'in avukatlarının araya girdiği ama olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü.

Seren Serengil’in avukatı ise ısrarla kararın imzalanmasını istiyor.

Serengi Serengil'in avukatları ''Madem geri alacaktı, Cuma günü neden almadı? Toplumun baskısını görünce mi?'' şeklinde yorumlar yaptılar. Şu an herkes beklemede…

MAPUSS

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>>Gülben Ergen Seren Serengil

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