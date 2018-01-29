Gülben Ergen şikayetini geri mi çekiyor!

Uçankuş'un haberine göre, Gülben Ergen’in şikayetini almak üzere harekete geçtiği ve bu nedenle Seren Serengil'in hapishaneye teslim olamadığı iddia edildi.

Bu sabah program bitiminde herkesle vedalaşıp, eşyalarını toplayıp, hapse girmek için yola çıkan Seren Serengil, bu gelişmeleri duyunca şaşırıp kaldı.

''CEZAM NEYSE ÇEKMEYE HAZIRIM''

Alınan gerekçeli kararın kendisine bir türlü tebliğ edilmemesi üzerine avukatı kanalıyla ısrarla mahkeme kapılarında bekleyen Seren Serengil'in ''Bu saatten sonra Gülben Ergen’in atacağı bir adımın hiçbir anlamı yok. Cezam neyse çekmeye razıyım'' dediği öğrenildi.

Gülben Ergen'in avukatlarının araya girdiği ama olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü.

Seren Serengil’in avukatı ise ısrarla kararın imzalanmasını istiyor.

Serengi Serengil'in avukatları ''Madem geri alacaktı, Cuma günü neden almadı? Toplumun baskısını görünce mi?'' şeklinde yorumlar yaptılar. Şu an herkes beklemede…