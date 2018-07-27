MAGAZİN

Gülben Ergen ve Burak Törer kavga etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, Burak Törer ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta mutluluk pozları veren, birbirlerine şiirler okuyan sevgililer ilk kavgalarını yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer kavga etti!

‘2. Sayfa’da yer alan habere göre; Bodrum tatiline devam eden Gülben Ergen önceki gün yazlığının verandasında sevgilisine yüksek sesle “Bana nasıl güvenmezsin? Sen bana inanmayacaksın da kime inanacaksın? Bana güvenmelisin” diye bağırdı.

MANİDAR PAYLAŞIM

Burak Törer, Gülben Ergen’e sert karşılıklar vermedi. Aksine sevgilisini sakinleştirmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kavga anında duyuldu. Gülben Ergen olayın sitedeki dedikodusever komşulardan yayıldığını öğrenince çok sinirlendi.

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Instagram’da komşularının çocukları ile fotoğrafını paylaştı, altına da manidar bir yazı paylaştı: “Komşuluk böyle bir şey işte. Masallarımızda hep iyi yürekli kahramanlarımız var. Ve kötü kalplileri hep yeniyorlar.”

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen ve Burak Törer >>Gülben Ergen

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