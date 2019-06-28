Gülben Ergen ve Erhan Çelik'ten dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhan Çelik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çelik paylaşımında, "Eş değil, aslında bir hayat seçer insan. Ve seçtiğin, senin yol arkadaşın olur. Sonra da o seçimini yaşarsın. Geçmişe bakınca, ben tek bir yanlış seçimimle, aileme, dostlarıma ve sevenlerime hiç hak etmedikleri üzüntüler yaşattım. Bugün medyaya da yansıyan haberle, uğradığım haksızlığın yanında, onlara yaşattığım üzüntüden kaynaklı pişmanlıklarım çok daha büyük. Hepsinden özür dilerim. Ama bu vesile ile herkesin şunu bir kez daha bilmesini isterim; bana yaşatılan ne olursa olsun ömrümü doğruluk ve dürüstlükle sürdürmeye devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla" notunu yazdı.

Gülben Ergen ise Instagram hesabından çocuklarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ergen fotoğrafını "Çocukları üzen, kıran, yaralayan, ürküten kim ve ne varsa var gücümle karşısında olmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Oğullarıma her kızın narin bir çiçek olduğunu anlatırken, hoyratlıktan uzak olmalarını dileyeceğim ömrümce. Hesapsız, çıkarsız, sözüyle değil, özüyle gerçekten sevenlerin yolu, yüzü, gönlü hep güler, hep gülecek. Biz öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.