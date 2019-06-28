Gülben Ergen ve Erhan Çelik'ten dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhan Çelik, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Çelik paylaşımında, "Eş değil, aslında bir hayat seçer insan. Ve seçtiğin, senin yol arkadaşın olur. Sonra da o seçimini yaşarsın. Geçmişe bakınca, ben tek bir yanlış seçimimle, aileme, dostlarıma ve sevenlerime hiç hak etmedikleri üzüntüler yaşattım. Bugün medyaya da yansıyan haberle, uğradığım haksızlığın yanında, onlara yaşattığım üzüntüden kaynaklı pişmanlıklarım çok daha büyük. Hepsinden özür dilerim. Ama bu vesile ile herkesin şunu bir kez daha bilmesini isterim; bana yaşatılan ne olursa olsun ömrümü doğruluk ve dürüstlükle sürdürmeye devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla" notunu yazdı.
Gülben Ergen ise Instagram hesabından çocuklarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ergen fotoğrafını "Çocukları üzen, kıran, yaralayan, ürküten kim ve ne varsa var gücümle karşısında olmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Oğullarıma her kızın narin bir çiçek olduğunu anlatırken, hoyratlıktan uzak olmalarını dileyeceğim ömrümce. Hesapsız, çıkarsız, sözüyle değil, özüyle gerçekten sevenlerin yolu, yüzü, gönlü hep güler, hep gülecek. Biz öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Gülben Ergen, 23 Eylül 2017'de oturduğu sitenin otoparkına park ettiği otomobilinin çizikler içinde olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Polis tarafından alınan güvenlik kamera görüntülerinde Gülben Ergen'in otomobilini siteye izinsiz giren eski eşi gazeteci Erhan Çelik'in çizdiği belirtilmişti. Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayetçi oldu. Erhan Çelik ise Gülben Ergen'in aracının yanında 10 saniye kadar kaldığını ve silecek ile camın arasına bir kartpostal bıraktığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Çelik hakkında mala zarar vermek ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında dava açmıştı. Otomobili çizme davasında bugün mahkeme tarafların son savunmalarını dinleyerek kararını verdi.
Gece vakti konut dokunulmazlığı eyleminden ise 2 yıl hapis cezası veren mahkeme iyi hal indirimine giderek cezayı bir yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek Çelik'in beş yıl süresince denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.
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