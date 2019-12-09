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Gülben Ergen ve Özge Ulusoy aynı kıyafeti giydi! 'Göğüs farkı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 09:34 | Son Güncelleme

Geçen akşam bir davete katılan Gülben Ergen, göğüs dekolteli, gümüş rengi bir elbise giydi. Aynı tasarımı daha önce Özge Ulusoy da giyince, sosyal medya kullanıcıları ikili arasında seçim yaptı.

Gülben Ergen ve Özge Ulusoy aynı kıyafeti giydi! 'Göğüs farkı'

Sosyal medyanın sık sık gündemine gelen Gülben Ergen ve Özge Ulusoy, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir yarışmanın konusu oldu! Tolga Çam imzalı göğüs dekolteli elbiseyi farklı günlerde giyen ünlü kadınlar için, ‘Hangisine daha çok yakışmış’ soruları sorulmaya başlandı.

Geçen akşam bir davete katılan Gülben Ergen seçimler sonucunda kazanamasa da göğüs detayıyla daha çok konuşuldu.

gulben-ergen

Özge Ulusoy ise genel olarak herkes tarafından beğenildi.

ozge-ulusoy

Üstelik, aynı kıyafet olmasına rağmen Ulusoy’da hiç göğüs dekoltesinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.


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>>Gülben Ergen özge ulusoy Gülben Ergen ve Özge Ulusoy

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bence Gülben...????????
berat kızar
selin ciğerci de giymezse puanlama yapmayız...
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