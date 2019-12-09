Gülben Ergen ve Özge Ulusoy aynı kıyafeti giydi! 'Göğüs farkı'

Sosyal medyanın sık sık gündemine gelen Gülben Ergen ve Özge Ulusoy, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir yarışmanın konusu oldu! Tolga Çam imzalı göğüs dekolteli elbiseyi farklı günlerde giyen ünlü kadınlar için, ‘Hangisine daha çok yakışmış’ soruları sorulmaya başlandı.

Geçen akşam bir davete katılan Gülben Ergen seçimler sonucunda kazanamasa da göğüs detayıyla daha çok konuşuldu.

Özge Ulusoy ise genel olarak herkes tarafından beğenildi.

Üstelik, aynı kıyafet olmasına rağmen Ulusoy’da hiç göğüs dekoltesinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.



