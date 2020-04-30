Gülben Ergen ve Seren Serengil cenazede yan yana! 'Bülent Hanım beni arayıp...'

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde aldığı iki vefat haberiyle sarsıldı. Ersoy, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ve annesi Necla Poraz'ın vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Diva'nın annesinin defnedildiği gün sanat camiasından birçok isim cenazeye katıldı.

Diva'nın annesinin cenaze töreninde en dikkat çekici an senelerdir kavgalı oldukları bilinen şarkıcı Gülben Ergen ve Seren Serengil'in yan yana geldikleri andı.

Gülben Ergen'in Seren Serengil'in koluna çarpması dikkatlerden kaçmadı.

Ersoy'un Gülben Ergen'e Seren Serengil'i sorması ise gözlerden kaçmadı. Serengil yayında ise şunları söyledi: "Biz Bülent Hanım için oradaydık; ben kısa kalıp gittim. Bülent Hanım beni arayıp Gülben'e seni sordum o da 'tövbe bismillah' dedi, dedi. Ben gördükten sonra ayrıldım zaten oradan. Bazı kızgınlıkların yeri değildir. O anda hiçbir şey hissetmedim, zaten görmedim."

NE OLMUŞTU?

Seren Serengil, 2018 yılında sunuculuğunu üstlendiği “Duymayan Kalmasın” adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen, Ergen'in İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne itiraz etmesinin ardından Seren Serengil bilirkişi raporu doğrultusunda 3 gün hapis yattı.

