MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülben Ergen ve Seren Serengil cenazede yan yana! 'Bülent Hanım beni arayıp...'

Gülben Ergen ve Seren Serengil cenazede yan yana! 'Bülent Hanım beni arayıp...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz dün toprağa verildi. Cenaze töreninde yıllardır kavgalı olan Gülben Ergen ve Seren Serengil'in yan yana gelmesi magazin gündemini salladı.

Gülben Ergen ve Seren Serengil cenazede yan yana! 'Bülent Hanım beni arayıp...'

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde aldığı iki vefat haberiyle sarsıldı. Ersoy, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ve annesi Necla Poraz'ın vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Diva'nın annesinin defnedildiği gün sanat camiasından birçok isim cenazeye katıldı.

Diva'nın annesinin cenaze töreninde en dikkat çekici an senelerdir kavgalı oldukları bilinen şarkıcı Gülben Ergen ve Seren Serengil'in yan yana geldikleri andı.

Gülben Ergen'in Seren Serengil'in koluna çarpması dikkatlerden kaçmadı.

gulben-ergen-seren-serengil-bulent-gdAH.jpg

Ersoy'un Gülben Ergen'e Seren Serengil'i sorması ise gözlerden kaçmadı. Serengil yayında ise şunları söyledi: "Biz Bülent Hanım için oradaydık; ben kısa kalıp gittim. Bülent Hanım beni arayıp Gülben'e seni sordum o da 'tövbe bismillah' dedi, dedi. Ben gördükten sonra ayrıldım zaten oradan. Bazı kızgınlıkların yeri değildir. O anda hiçbir şey hissetmedim, zaten görmedim."

NE OLMUŞTU?

Seren Serengil, 2018 yılında sunuculuğunu üstlendiği “Duymayan Kalmasın” adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen, Ergen'in İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne itiraz etmesinin ardından Seren Serengil bilirkişi raporu doğrultusunda 3 gün hapis yattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Olay oldu! 'İşte telefon numaram'Olay oldu! 'İşte telefon numaram'
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy, Seren Serengil, Gülben Ergen ve Seren Serengil,

En Çok Okunan Haberler

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Olay oldu! 'İşte telefon numaram'

Yasmin Erbil gelen mesajı paylaştı! 'Güzelliğimin...'

Gelen mesajı paylaştı! 'Güzelliğimin...'

Demet Özdemir'den makyajsız güneşlenme pozu

Makyajsız güneşlenme pozu

İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker vefat etti

Acı haberi böyle duyurdu: 'Anne kızın son fotoğrafı...'

Gül Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

'Huzurla uyuyun ben daha buralardayım...'

Hanin Hussam 'ahlaksızlığa teşvikten' tutuklandı

Tiktok fenomeni 'ahlaksızlığa teşvikten' tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.