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Gülben Ergen yangın haberleri sonrası isyan etti! "Haram zıkkım olsun"

31.07.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları herkesi kahrediyor. Ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla gündeme dair yorumlarda bulunuyor. Son olarak Gülben Ergen sosyal medyada isyan etti.

Gülben Ergen yangın haberleri sonrası isyan etti! "Haram zıkkım olsun"

Manavgat’ta önceki gün dört noktada birden başlayan yangın ciğerleri dağlarken Marmaris de alevlere boğuldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde son üç gün içinde 13 ilde 41 orman yangını herkesi korkutuyor.

Yangınlara dair ünlü isimler de destek paylaşımlarında bulunuyor. Son olarak Gülben Ergen bir paylaşımda bulundu.

Ergen, yangın dışında paylaşım yapanlara kızdı.

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Gülben Ergen paylaşımında şunları söyledi:

"Yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz aldığınız her şey helali hoş olsun.

Kime ne, bize ne. Ama haram zıkkım olsun diyesi geliyor insanın be! Bir olmak denen duygu hissetmekten geçer. Yanıyor ülke alev alev yanıyor! Paylaşmayın lüksünüzü hiç değilse iki üç gün daha insanın gözüne sokmayın!"

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yangın Gülben Ergen Instagram
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