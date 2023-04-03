Gülcemal dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Melis Sezen ve Murat Ünalmış Gülcemal kadrosunda

Gülcemal dizisi konusu ve oyuncuları için araştırmalar hız kazandı. Yeni dizi Gülcemal perşembe akşamı başlayacak. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın yazdığı dizide Gülcemal karakterine Murat Ünalmış, Deva karakterine ise Melis Sezen hayat veriyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU

Dizide; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor. Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI

Gülcemal dizisi oyuncuları arasında Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler bulunuyor.

