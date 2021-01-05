Gülçin Ergül'e izinsiz şarkı şoku!

Özbekistanlı şarkıcı Rufat Maratuly, Gülçin Ergül'e ait 'Bir Tanecik Aşkım' parçasını izinsiz kullanmaya devam ediyor. Arpej Yapım etiketiyle 2016 yılında yayınlanan ve müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan eserini, Maratuly ülkesindeki yılbaşı gecesi yayınına da bu şarkıyla katıldı.

Durumu ilk olarak sosyal medya üzerinden bir hayranın uyarısı üzerine öğrenen Ergül, "Keşke izin alsalardı. Türki Cumhuriyetleri’nden bir kardeşimizin şarkımı yorumlaması beni mutlu ederdi" şeklinde yorumlamıştı. Şarkının yeniden YouTube'a yüklenmesine ve üstelik bir de yılbaşı programında seslendirilmesine tepki gösteren Ergül, "Bu düpedüz hırsızlık. Dinleyicilerimden çok fazla mesaj aldım. İzinsiz kullanılmamalı ve hukuki yollara başvuracağım" dedi.



