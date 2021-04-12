MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülçin Santırcıoğlu'nun acı günü

Gülçin Santırcıoğlu'nun acı günü

12.04.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun 69 yaşındaki babası İbrahim Santırcıoğlu, hayatını kaybetti.

Gülçin Santırcıoğlu'nun acı günü

Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu vefat etti. Bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Santırcıoğlu'nun bu süreçte oluşan komplikasyondan dolayı kalbinin durmasıyla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada , "Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu'nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti
İşte Ufuk Yıldırım'ın şarkıları…İşte Ufuk Yıldırım'ın şarkıları…
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan için hangi kararlar alınacak? Gözler bu toplantılara çevrildi

Ramazan için hangi kararlar alınacak? Gözler bu toplantılara çevrildi

43 ilin geçiş noktası! Tek tek durduruldular

43 ilin geçiş noktası! Tek tek durduruldular

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Minicik şortuyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı

Minicik şortuyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı

Sonunda isyan etti! 'Hâlâ selülitim var'

Sonunda isyan etti! 'Hâlâ selülitim var'

Erotik pozlar verip para kazanıyordu! Yine olay oldu

Erotik pozlar verip para kazanıyordu! Yine olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.