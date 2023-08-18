MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülden Karaböcek'e 'enişteci' diyen Demet Akalın'a Tuğba Ekinci'den sert sözler

Gülden Karaböcek'e 'enişteci' diyen Demet Akalın'a Tuğba Ekinci'den sert sözler

18.08.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülden Karaböcek'in, çorbacıda şarkı söylediği anları gören Demet Akalın usta şarkıcıya "Enişteci" yorumunda bulununca tepki çekti. Tuğba Ekinci bu yoruma sessiz kalmadı ve olay bir paylaşımda bulundu.

Gülden Karaböcek'in çorbacıda şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı. Usta ismin kızı ise açıklama yaparak “Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Konya’da nostaljik bir çorbacı var. Orada bir imza günü olmuştu. Bir tane playback şarkı rica etmişlerdi. Sonra o görüntüler ‘sahne alıyor’ gibi yorumlandı. Gülden Hanım gayet iyi. Sahnelere gidip geliyor" dedi.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın ise görüntüler gündem olunca "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek" diyerek tepki çekti.

Geçtiğimiz gün umre paylaşımıyla tepki çeken Tuğba Ekinci ise Akalın'a sert çıktı. Demet Akalın'ı paylaşan şarkıcı paylaşımına şu notu düştü:

Gülden Karaböcek çorbacıda sahne alınca... Gülden Karaböcek çorbacıda sahne alınca...

"Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde. Çok yanlışsın ablası, eleştirdiğin Gülden Karaböcek kızıyla bu yaşlara sağlıkla gelmiş. Geç anne oldun dikkat et konuşurken kalp kırma. Çok ayıp ettin. Eşine yürüyen arkadaşlarına başka yolla gözdağı ver."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikini halleri gündemde! 'Kusursuz' değilmişBikini halleri gündemde! 'Kusursuz' değilmiş
Kaza geçirdi! O anları paylaştı! "Hayat kısaymış"Kaza geçirdi! O anları paylaştı! "Hayat kısaymış"
MasterChef'te deprem özel gecesi! "Hakkınız ödenmez"MasterChef'te deprem özel gecesi! "Hakkınız ödenmez"
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Gülden Karaböcek sosyal medya söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Günün Videosu

Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.