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Güldür Güldür’de olay Rasim Ozan Kütahyalı skeci: 'Alın şu boruyu...'

08.04.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’nin sevilen programı Güldür Güldür’de gündem Rasim Ozan Kütahyalı’ydı. Programın son bölümünde yayınlanan skeç, sosyal medyada çok ses getirdi.

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show'un son bölümünde 'Rasim Ozan Kütahyalı' skeci gündem oldu.

6 Nisan'da yayınlanan programının, "Gelecekten günümüze futbol özel" adlı skecinde, Melih Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı taklit edildi.

Ekran Alıntısı

Söz konusu skeçte; Rasim Ozan Kütahyalı'yı taklit eden oyuncu, Kütahyalı'nın programda yaptığı gibi bir boruyu ağzına getirip çeşitli hareketler yaparken yüksek sesle sık sık bağırdığı görüldü.

"TARZAN GİBİ NE BAĞIRIYORSUN"

Gelecekten zaman makinesiyle geçmişe giden oyuncuya, geçmişteki konuklar, "Tarzan gibi ne bağırıyorsun", "Gerçekten çok enteresan. Gelecekten futbol yorumcuları da akıl sağlını kaybetmiş görünüyor", "Ne saplaması, alın şu boruyu şunun elinden" ifadelerini kullanıyor.

Skecin sonunda ise oyuncuyu tekrardan geleceğe gönderemeyen yorumcular, "Hayır efendim makineden değilmiş, gelecektekiler de istemiyormuş bunu..." ifadelerine yer veriyor.


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Güldür Güldür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
gelecektekiler istemiyor diye çok doğru bi noktaya değinmiş :))
Rasim şovu seviyor herhalde kendince reyting rekorları kırmak istiyor ama herkes gülüyor tabi saçmalalığına

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