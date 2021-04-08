Güldür Güldür’de olay Rasim Ozan Kütahyalı skeci: 'Alın şu boruyu...'

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show'un son bölümünde 'Rasim Ozan Kütahyalı' skeci gündem oldu.

6 Nisan'da yayınlanan programının, "Gelecekten günümüze futbol özel" adlı skecinde, Melih Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı taklit edildi.

Söz konusu skeçte; Rasim Ozan Kütahyalı'yı taklit eden oyuncu, Kütahyalı'nın programda yaptığı gibi bir boruyu ağzına getirip çeşitli hareketler yaparken yüksek sesle sık sık bağırdığı görüldü.

"TARZAN GİBİ NE BAĞIRIYORSUN"

Gelecekten zaman makinesiyle geçmişe giden oyuncuya, geçmişteki konuklar, "Tarzan gibi ne bağırıyorsun", "Gerçekten çok enteresan. Gelecekten futbol yorumcuları da akıl sağlını kaybetmiş görünüyor", "Ne saplaması, alın şu boruyu şunun elinden" ifadelerini kullanıyor.

Skecin sonunda ise oyuncuyu tekrardan geleceğe gönderemeyen yorumcular, "Hayır efendim makineden değilmiş, gelecektekiler de istemiyormuş bunu..." ifadelerine yer veriyor.



