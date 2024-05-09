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  4. Güldür Güldür'den aniden ayrılmıştı! Prens'e transfer olan Giray Altınok açıkladı

Güldür Güldür'den aniden ayrılmıştı! Prens'e transfer olan Giray Altınok açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 11:52
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Güldür Güldür'den ayrılarak Blu TV'de ekranlara gelen Prens dizisine transfer olan Giray Altınok bu ayrılığa dair ilk kez konuştu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Altınok "Güldür Güldür'e bir daha dönmem" dedi.

Güldür Güldür'den aniden ayrılmıştı! Prens'e transfer olan Giray Altınok açıkladı

Prens dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve çok beğenilen Giray Altınok'tan Güldür Güldür açıklaması geldi. Ani ayrılık kararına dair konuşan oyuncu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuk olan Altınok "Güldür Güldür’e muhtemelen dönüş olmaz. Çok müthiş bir keyifti Güldür Güldür‘de olmak… Arkadaş grubum, en yakın arkadaşlarım hâlâ orada… Zaten çekimlere falan da gidiyorum arada vaktim olduğunda… Kulis sohbetlerini çok özlüyorum çünkü…" dedi.

"Vaktimin büyük bir bölümünü Güldür Güldür'e ayırınca kendi projelerime odaklanamıyordum" diyen başarılı oyuncu devamında "Güldür Güldür ekibi benim ailem gibi ama vakit kendi yaptığım işleri üretme, yeşillendirme vakti" dedi.

Ekran Alıntısı

Prens dizisiyle yükselişe geçen Giray Altınok'un yer aldığı projenin oyuncu kadrosuna Çağlar Ertuğrul, Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli ve Zeynep Tuğçe Bayat da katıldı.


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