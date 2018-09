Güldür Güldür'den ayrılan Onur Buldu'nun yeni programı belli oldu

Provizyon Medya’nın yapımcılığını gerçekleştirdiği, sevilen oyuncu Onur Buldu’nun sunuculuğunu yaptığı program 16 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ekran yolculuğuna başlayacak. Programda, ana yarışmacı ve onu düşürmek isteyen 10 yan yarışmacı kıyasıya bir rekabetin içine girecek.

Eyvah Düşüyorum, eğlenceli soruları, birbirinden renkli etapları ile ekranların vazgeçilmezi olacak. Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Onur Buldu, sempatik ve esprili tarzıyla hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Yarışmada bilgisine ve hızına güvenen bir kişi stüdyoda bulunan on diğer yarışmacıya karşı teker teker mücadele edecek ve her düelloyu kazanmaya çalışacak. Her biri yüksek bir çember platformun üzerinde duran yarışmacılar sorulara gereken yanıtı veremez ya da sürelerini aşarlarsa üzerinde durdukları kapaklar açılacak ve büyük ödülü kazanan ayakta kalan son kişi olacak.