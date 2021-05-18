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Güldür Güldür ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Show TV'den flaş karar!

Seo Editör-8 Seo Editör-8
18.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden eğlence programı Güldür Güldür için flaş gelişme yaşandı. Show TV'nin sevilen program için yayın gününde değişiklik düşünüldüğü iddia ediliyor. Peki Güldür Güldür ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Güldür Güldür ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Show TV'den flaş karar!

Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyi güldürmeye devam eden, Güldür Güldür'ün yayın günü yeni alınan karar ile iki güne çıkarılacağı söyleniyor. Peki Güldür Güldür'ün yeni yayın günü ne zaman, saat kaçta olacak? Ayrıntılara haberimizde yer verdik.

GÜLDÜR GÜLDÜR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Her hafta cuma günü Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Güldür Güldür cephesinde dlaş gelişme yaşandı. Her hafta izlenme rekorları kıran eğlence programı Güldür Güldür'ün yayın gününde yeni değişiklikler söz konusu.

Güldür Güldür ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Show TV'den flaş karar!

BKM imzası taşıyan ve sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Güldür Güldür Show TV'nin aldığı yeni karar ile haftanın iki günü ekranda olacak. Bu kapsamda Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlarda yerini alacak.

Güldür Güldür ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Show TV'den flaş karar!

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Show TV Güldür Güldür Ali Sunal
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