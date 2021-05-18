Güldür Güldür ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Show TV'den flaş karar!

Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyi güldürmeye devam eden, Güldür Güldür'ün yayın günü yeni alınan karar ile iki güne çıkarılacağı söyleniyor. Peki Güldür Güldür'ün yeni yayın günü ne zaman, saat kaçta olacak? Ayrıntılara haberimizde yer verdik.

GÜLDÜR GÜLDÜR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Her hafta cuma günü Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Güldür Güldür cephesinde dlaş gelişme yaşandı. Her hafta izlenme rekorları kıran eğlence programı Güldür Güldür'ün yayın gününde yeni değişiklikler söz konusu.

BKM imzası taşıyan ve sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Güldür Güldür Show TV'nin aldığı yeni karar ile haftanın iki günü ekranda olacak. Bu kapsamda Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlarda yerini alacak.





