MAGAZİN

Güldür Güldür Show'a Nusret taklidi damga vurdu!

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show bu hafta sosyal medyaya Nusret skeciyle damga vurdu.

Güldür Güldür Show'da Burak Topaloğlu'nun canlandırdığı ve Nusret'in fenomen hareketlerini tiye alan skeç herkesin beğenisini kazandı. Rol arkadaşları Doğa Rutkay ve Uğur Bilgin'i sık sık gülme krizine sokan tipleme izleyicilerden tam not aldı.

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarını renklendiriyor. Komedi klasiğinde eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Burak Topaloğlu-Doğa Rutkay-Uğur Bilgin

Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle her Çarşamba ve Cumartesi saat 20.00'de Show TV'de!

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Survivor'da yarışmacıları yıkan olay! Korkunç...Survivor'da yarışmacıları yıkan olay! Korkunç...
Keremcem yeni dizisiyle ekrana dönüyor!Keremcem yeni dizisiyle ekrana dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güldür güldür show nusret

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'ye büyük tuzak! EDHO 138. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük tuzak!

Kadın dizisinde Bahar, Sarp ve Şirin'in özel fotoğraflarını görüyor! Kadın 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Şirin'in özel fotoğrafları ortaya çıkıyor!

Bizim Hikaye ekrana böyle veda ediyor! Bizim Hikaye final bölüm fragmanı yayınlandı!

Sevilen dizi böyle veda edecek! Finalda büyük sürpriz

Çukur'da Salih vuruluyor mu? Azer'den büyük tuzak! Çukur 66. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Vartolu'ya ne oluyor?

Survivor yeni bölümde Hikmet'in herkesi ağlatan sakatlığı!

Survivor'da yarışmacıları yıkan olay! Korkunç...

Keremcem'in yeni dizisi Kimse Bilmez'den ilk fragman yayınlandı! Kimse Bilmez ne zaman başlayacak?

Keremcem yeni dizisiyle ekrana dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.