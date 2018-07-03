MAGAZİN

Güldür Güldür Show'a veda etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından İrem Sak, 165 bölümdür dahil olduğu projeden ayrıldığını açıkladı

Güldür Güldür Show'a veda etti

Ünlü oyuncu İrem Sak, 165 bölüm yayınlanan ve neredeyse her skeçte yer aldığı Güldür Güldür Show'dan ayrıldı. Oyuncu ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"DUYGULARIMI VE MİNNETİMİ ÖZETLEYEMEZ"

Programdan bir sahne paylaşan İrem Sak, "Toplam 165 bölüm. ne kadar yazsam çizsem asla duygularımı ve minnetimi özetleyemez. Demo çekiminden, bulunduğum son bölüme kadar. her ana, her bölüme, her alkışa, her seyirciye sonsuz teşekkürler. (Kafa karışıklığı olmasın, ekip sezon finali yaptı. Proje devam. Ben olamayacağım aralarında )" sözleriyle veda ettiğini duyurdu.

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