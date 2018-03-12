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Güldür Güldür Show kadrosuna sürpriz isim

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Ecem Erkek, “Güldür Güldür” ün kadrosuna katıldı.

Güldür Güldür Show kadrosuna sürpriz isim

Show TV ekranlarında yayınlanan ve seyircilerin ilgiyle takip ettiği “Güldür Güldür Show”, kadrosuna yepyeni bir ismi dahil etti. Geçtiğimiz sezon rol aldığı dizide oyunculuğu ile izleyicilerin kalbinde yer edinmeyi başaran Ecem Erkek, dizinin sezon finali yapmasının hemen ardından geçtiğimiz akşam “Güldür Güldür Show” da ekranlara geldi.

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7'den 70'e herkesin beğeniyle izlediği “Güldür Güldür Show” un kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu, sempatikliği ve oyunculuktaki iddasıyla başarılı bir performans sergiledi.

Ecem Erkek Kimdir?

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Ecem Erkek, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Anasanat Dalı, Oyunculuk Bölümü mezunu.

Mezun olduktan sonra uzun yıllar tiyatro oyunlarında rol alan Erkek, usta oyuncular ile birlikte rol aldığı bu ilk dizisiyle adından oldukça sık söz ettirerek, Hayat Sırları dizinin parlayan yıldızı oldu.

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Güldür Güldür ecem erkek

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