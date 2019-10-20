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Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu'nun inanılmaz değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show ile tanınan başarılı oyuncu Onur Buldu, yeni sinema filmi için bambaşka birine dönüştü.

Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu'nun inanılmaz değişimi

2020'nin Ocak ayında vizyona girmesi beklenen Bayi Toplantısı filmi, merakla bekleniyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve kadrosunda Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin'in bulunduğu film için farklı tiplemeler yapıldı.

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Öyle ki çekimleri İstanbul ve Konya'da gerçekleştirilen film için Onur Buldu'nun girdiği karakter şimdiden olay oldu. Buldu, çekimler öncesinde saçlarının ortasını kazıyarak 20 yaş yaşlanmayı göze almış.

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Filmde gerçek bir 'küçük esnaf' olan Buldu'nun erkek tipi saç dökülmesinden mustarip karakteri, 'Bayi Toplantısı'nın en komik karakterlerinden biri olarak dikkat çekeceğe benziyor. Buldu'nun film için bu değişimi ise hayranlarından takdir kazandı. İnanılmaz bir değişime imza atan ünlü oyuncunun bu halleri sosyal medyada gündem oldu.

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