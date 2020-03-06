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Güldür Güldür Show'un Feridun'u Giray Altınok kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 22:15 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show ekibine yeni bir isim dahil oldu. Ali Sunal’ın moderatörlüğünde ünlü isimleri buluşturan Güldür Güldür Show’a Giray Altınok katıldı. Daha önce Kaybedenler Kulübü filminde yer alan oyuncu, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla tanınıyor. Peki, Güldür Güldür Show’da Feridun karakterini canlandıracak olan Giray Altınok kimdir?

Güldür Güldür Show'un Feridun'u Giray Altınok kimdir?

Fenomen haline gelen yapım Güldür Güldür Show'da kimi zaman kadroya yeni isimler katılırken kimi zaman da vedalar yaşanıyor. Sevilen programın ekibinden Özgün Aydın ayrılırken, yazar yönü ile de kendini gösteren Giray Altınok projeye dahil oldu.

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GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, 1 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında gösterime giren Tut Sözünü filminin senaristliğini yaptı, bu filmde ayrıca rol aldı. 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan Buyur Burdan Bak isimli televizyon programıyla tanındı. 100, Buyur Bi’De Burdan Bak, Siz Tek Ben Hepiniz, İnsandan Kaçan, Yoruyorsunuz Bizi… Aferin Size! ve Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyunlarında sahnede alan, yazarlık yapan Giray Altınok Aykut Enişte isimli sinema filminin senaryosunu Cem Gelinoğlu'yla birlikte yazdı. 7 yıldır beraberlik yaşadığı meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılının eylül ayında nikah masasına oturdu.

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