Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Güldür Güldür Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler!

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık akşamı izleyenlerine kahkaha tufanı yaşatacak. Güldür Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte yılbaşı özel programına dair tüm detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a bu yıl sürpriz isimler konuk oluyor. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy ve İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Levent Yüksel, Aleyna Tilki, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan ve Türkiye’nin en geniş hayran kitlesine sahip olan isimlerinden Sagopa Kajmer ve Ramiz, izleyicilere müzik ziyafeti yaşatacakken, Devrim Özkan ve televizyon tarihinin fenomen ismi Sadettin Teksoy kahkaha tufanı yaşatacak.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla izleyicisinin karşısına çıkan ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter yer alacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı 31 Aralık akşamı saat 20:00'da ekrana gelecek.

