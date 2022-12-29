MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Güldür Güldür Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler!

Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Güldür Güldür Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler!

29.12.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show 31 Aralık akşamı yılbaşı özel programı ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor. Peki, Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? İşte tüm detaylar...

Güldür Güldür Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık Güldür Güldür Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler!

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık akşamı izleyenlerine kahkaha tufanı yaşatacak. Güldür Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte yılbaşı özel programına dair tüm detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a bu yıl sürpriz isimler konuk oluyor. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy ve İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Güldür Güldür Show

Levent Yüksel, Aleyna Tilki, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan ve Türkiye’nin en geniş hayran kitlesine sahip olan isimlerinden Sagopa Kajmer ve Ramiz, izleyicilere müzik ziyafeti yaşatacakken, Devrim Özkan ve televizyon tarihinin fenomen ismi Sadettin Teksoy kahkaha tufanı yaşatacak.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla izleyicisinin karşısına çıkan ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter yer alacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı 31 Aralık akşamı saat 20:00'da ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüsleri bikinisine sığmadı!Göğüsleri bikinisine sığmadı!
Eşi müjdeli haberi duyurdu! 8 sene sonra... Eşi müjdeli haberi duyurdu! 8 sene sonra...
Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattıBurcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı
Anahtar Kelimeler:
güldür güldür show güldür güldür show tv ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacak

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacak

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Ünlü zenne "Gay misin trans mısın?" sorularına yanıt verdi! "Benim cinsel..."

Ünlü zenne "Gay misin trans mısın?" sorularına yanıt verdi! "Benim cinsel..."

Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor

Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.