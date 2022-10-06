Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Selena, Türk Malı ve Hayat Bilgisi gibi köklü yapımlarla akıllara kazınan ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür programındaki performansıyla da büyük beğeni toplamıştı. Kameralar ardındaki yaşamı merak konusu olan Sinan Çalışkanoğlu'nun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu, güzelliğiyle dikkat çekti.

44 yaşındaki başarılı oyuncu, Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi aldı. Ardından Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nde pandomi alanında kendisini geliştirdi.

Sinem Kobal ile kamera karşısına geçtiği Selena dizisiyle tanınırlığını arttıran yıldız, Türk'ün Uzayla İmtihanı ve Şanslı Masa gibi yapımlarda rol aldı.

2017 yılında meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu ile dünyaevine giren Sinan Çalışkanoğlu'nun bu evliliği, yalnızca 3 yıl sürdü.

2013 yılında Tuğba Sarıünal ile ikinci evliliğini gerçekleştiren Çalışkanoğlu'nun mutluluğu, yine 3 yıl sürdü.

2018 yılında bankacı Çiğdem Şen ile nikah masasına oturan oyuncu, aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Mutluluk pozlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan ikiliye, ''Çok yakışıyorsunuz'' ve ''Nazar değmesin, gerçek aşk herkese nasip olmaz'' gibi yorumlar yapılıyor.

İşte Sinan Çalışkanoğlu'nun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu'nun Instagram pozları...



