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Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

06.10.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Çetin' karakteriyle izleyiciyi kırıp geçiren başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, programdan ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu, güzelliğiyle hayran bıraktı.

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Selena, Türk Malı ve Hayat Bilgisi gibi köklü yapımlarla akıllara kazınan ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür programındaki performansıyla da büyük beğeni toplamıştı. Kameralar ardındaki yaşamı merak konusu olan Sinan Çalışkanoğlu'nun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu, güzelliğiyle dikkat çekti.

44 yaşındaki başarılı oyuncu, Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi aldı. Ardından Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nde pandomi alanında kendisini geliştirdi.

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Sinem Kobal ile kamera karşısına geçtiği Selena dizisiyle tanınırlığını arttıran yıldız, Türk'ün Uzayla İmtihanı ve Şanslı Masa gibi yapımlarda rol aldı.

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

2017 yılında meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu ile dünyaevine giren Sinan Çalışkanoğlu'nun bu evliliği, yalnızca 3 yıl sürdü.

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

2013 yılında Tuğba Sarıünal ile ikinci evliliğini gerçekleştiren Çalışkanoğlu'nun mutluluğu, yine 3 yıl sürdü.

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

2018 yılında bankacı Çiğdem Şen ile nikah masasına oturan oyuncu, aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Mutluluk pozlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan ikiliye, ''Çok yakışıyorsunuz'' ve ''Nazar değmesin, gerçek aşk herkese nasip olmaz'' gibi yorumlar yapılıyor.

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

İşte Sinan Çalışkanoğlu'nun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu'nun Instagram pozları...

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'ün Çetin'i Sinan Çalışkanoğlu'nun gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı


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