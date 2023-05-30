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Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya anne oldu! İşte ilk paylaşım

30.05.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'daki "Mehtap" rolüyle tanınan Meltem Yılmazkaya kısa süre önce evlenmişti. Başarılı oyuncu geçtiğimiz gün ise ilk kez anne oldu. Meltem Yılmazkaya'dan ilk paylaşım da geldi.

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya anne oldu! İşte ilk paylaşım

Güldür Güldür Show'un "Mehtap"ı Meltem Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

30 Ocak'ta nişanlanan çift, mart ayında sade bir törenle evlenen Meltem Yılmazkaya'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Müzisyen Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren Güldür Güldür'ün Mehtap'ı anne oldu.

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Meltem Yılmazkaya, İspanya'da doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.


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