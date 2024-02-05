Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'den eşiyle yeni aşk pozu

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, ağustos ayında İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Taze evliler sık sık tatile çıkıyor pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da eşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Uğur Bilgin ve eşi Bali tatilinden sonra soluğu Almanya'da aldı. Başarılı oyuncu karısını adeta yanından ayırmıyor.

Uğur Bilgin ve eşinin pozlarına beğeni yağıyor. Bilgin'in eşine daha önce de "Çok güzel" yorumları yağmıştı.





