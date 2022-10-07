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Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

07.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de hayat verdiği Mustafa karakteriyle izleyicinin gönlünü kazanan ünlü oyuncu Özgün Aydın'ın gözünden sakındığı eşi bakın kimmiş.

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

Ali Sunal'ın sunumuyla ekranlara gelen Güldür Güldür programı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor. 2013 yılından beri Güldür Güldür programında sahneye çıkan ünlü oyuncu Özgün Aydın'ın özel yaşamı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

38 yaşındaki Ankaralı oyuncu Özgün Aydın, Ankara Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yapan Aydın, Abdülhamit Düşerken filminde figüran olarak oynadı.

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

Duru Tiyatro ve Levent Kırca Tiyatro'sunda sahne tozu yutan yıldız, 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

Emret Komutanım, Zengin Kız Fakir Oğlan, Olur Olur ve Dedemin Fişi gibi projelerde kamera önüne geçen Aydın, şimdilerde Güldür Güldür programındaki performansıyla adından söz ettiriyor.

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

İŞTE GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU EŞİ

Özgün Aydın, geçtiğimiz haziran ayında Dilan Saltik ile dünyaevine girmişti.

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

Dilan Saltik, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

Özgün Aydın, eşi Dilan Saltik ile verdiği mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti


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