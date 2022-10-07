Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın'ın gözlerden uzak eşi bakın kimmiş! Güzelliği dikkat çekti

Ali Sunal'ın sunumuyla ekranlara gelen Güldür Güldür programı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor. 2013 yılından beri Güldür Güldür programında sahneye çıkan ünlü oyuncu Özgün Aydın'ın özel yaşamı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

38 yaşındaki Ankaralı oyuncu Özgün Aydın, Ankara Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yapan Aydın, Abdülhamit Düşerken filminde figüran olarak oynadı.

Duru Tiyatro ve Levent Kırca Tiyatro'sunda sahne tozu yutan yıldız, 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.

Emret Komutanım, Zengin Kız Fakir Oğlan, Olur Olur ve Dedemin Fişi gibi projelerde kamera önüne geçen Aydın, şimdilerde Güldür Güldür programındaki performansıyla adından söz ettiriyor.

İŞTE GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU EŞİ

Özgün Aydın, geçtiğimiz haziran ayında Dilan Saltik ile dünyaevine girmişti.

Dilan Saltik, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Özgün Aydın, eşi Dilan Saltik ile verdiği mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



