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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

07.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Güldür Güldür programıyla yıldızı parlayan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında evlendiği Yüce Armağan Erkek ile boşandı. Ecem Erkek boşanmanın ardından ilk açıklamayı yaptı.

Güldür Güldür programıyla yıldızı parlayan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında evlendiği Yüce Armağan Erkek ile boşandı.

Ecem Erkek boşanmanın ardından ilk açıklamayı yaptı.

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"Ne Armağan’ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem" diyen 31 yaşındaki oyuncu şu açıklamayı yaptı:

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"Biz 10 yıldır beraberiz . Beraber büyüdük . Büyüdüğümüz aileler ,yetiştiriliş biçimimiz sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam. Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız. Evliliğimize nasıl ortak karar verdiysek ayrılığımıza da ortak karar verdik . Yani boşamadım BOŞANDIK !

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Evliliği Instagram storylerinden öğrenmiş olduğu çok açık insanlar tarafından söylenmiş bir takım cümleler okuyorum.
Ne Armağan’ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem !! Bizim sevgimiz de saygımız da baki... Burdan size magazin çıkmaz sizi keşfet’e alalım"


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Gerçekten karakteri çok sağlam bir kız. Umarım yolu açık olur.

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