Güldür Güldür'ün yıldızından ilginç itiraf! 'Çaresizlikten oyuncu oldum'

"Cici Babam aile komedisi"

Onur Buldu, 20 Nisan’da vizyona giren yeni filmi 'Cici Babam'ı anlattı:

“Urfalı bir ailenin annesi, sıra dışı bir adama âşık oluyor. Hippi bir adam bu. Gitar hocası. Dünyayı gezmiş, çok rahat bir adam. Biz de annemizi ziyarete geldiğimizde onunla karşılaşıyoruz ve tabii ki onu istemiyoruz. Ben kardeşlerimi örgütlüyorum. Ailenin en serti de benim, ‘Asla öyle bir şey olamaz, annem nasıl yeniden evlenir, babamızın hatırası ne olacak?’ diyorum, çok gelenekçiyim. Sürekli herkesi örgütlüyorum. Zamanla yavaş yavaş kopmalar oluyor babaya doğru ama ben sonuna kadar hep reddediyorum. ‘Cici Babam’ bir aile komedisi. Ama sadece komedi değil tabii ki, içinde duygusallık da var. Ağlatmasa da hüzünlendirir diye düşünüyorum." İhtiyar kurt Mahir İpek

Onur Buldu, “Sette en çok bulaştığın adam kimdi?” sorusuna, “Mahir İpek. İhtiyar kurt. Tam bir atıl kurt” yanıtını verdi. "Jön olmak istemem, yan rolleri seviyorum"

Ünlü oyuncu, “Jönü oynamak ister miydin?” sorusuna olumsuz yanıt verdi: Hayır. Çünkü jön rolleri her zaman etsiz rollerdir. Jönler daha düz rollerde olur. Yan karakterler daha meselesi olan insanlardır, ben onları daha çok seviyorum.

"(Yani) kelimesini çok kullanıyorum, nefret ediyorum bundan"

Onur Buldu, “En çok kullandığım kelime...” cümlesindeki boşluğu şöyle doldurdu:

“(Yani)yi çok kullanıyorum. Nefret ediyorum bundan.” "Başka hiçbir yeteneğim yok"

“Meslek olarak oyunculuğu ... sebepten dolayı tercih ettim” cümlesindeki boşluğu doldurması istenen Buldu, "Çaresizlikten. Başka hiçbir yeteneğim yok çünkü. Biraz müzik var ama zaten birlikte işler bunlar. 'Gideyim bir ticaret yapayım' desem 3 günde beni soyup soğana çevirirler" ifadelerini kullandı. "Çok dağınığım, destek gerekiyor"

Onur Buldu, “Annem veya hayatımdaki kişi en çok ... konusunda bana dırdır yaparlar” cümlesindeki boşluğa ise ‘dağınıklık’ kelimesini yerleştirdi: Eve giriyorum, üzerimi çıkarıp bırakıyorum, yatıp uyuyorum. Sabah kalktığımda da kıyafetleri yerine koymuyorum. O konularda hep bir destek gerekiyor bana. "Boyumun kısalığına alıştım"

Başarılı oyuncunun Trabzonspor Basketbol Takımı oyuncularıyla çektirip instagram’da paylaştığı fotoğraf yayın sırasında ekrana yansıtıldı. Buldu, boyunun kısalığını kafaya takıp takmadığı sorusuna, "Bu fotoğrafı çektirdiğimiz gün çok moralim bozuldu. Adamlar sırım gibi! Şaka bir yana boyumla ilgili espri yapılmasından rahatsız olmam. Bunun dezavantajını ergenlikte yaşıyorsun. Sonra alıştım" cevabını verdi.