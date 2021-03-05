MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güler Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

Güler Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

05.03.2021 13:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güler Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

Yaptığı açıklamalarla ve çıktığı televizyon programlarıyla gündeme gelen Güler Işık, hayat hikâyesi boyunca kendisini sanata adadı. Babasının desteğiyle Gaziantep Halk Evinde 2 yıl halk müziği eğitimi alan Güler Işık, çay bahçelerinde programlar yapmaya başladı.

Kansere yakalanan ve Umre ziyaretinde gördüğü bir rüyanın gerçekleşmesinin ardından tesettüre giren ve namaza başlayan Güler Işık, sahneleri bırakmayacağını ancak alkollü mekânlarda sahne almayacağını açıklamıştı. Güler Işık, rüyasını da katıldığı canlı yayın programlarında gözyaşları içerisinde anlattı.

GÜLER IŞIK KİMDİR?

Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, sanat yönetmeni, oyuncu Güler Işık, 30 Haziran 1967’de doğdu. Aslen Şanlıurfa Siverekli olan Güler Işık, babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 yıl Halk Müziği eğitimi aldı.

Sonrasında çay bahçelerinde programlar yapmaya başlayan Güler Işık, 1977’de Ankara’ya taşındı.

Ankara Radyosu tarafından yapılan bir yarışmada birinci olan Güler Işık, henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım attı. Plakçılardan kaset teklifleri alan Güler Işık, müzik kariyerinin hâricinde oyunculuk da yaptı.

5 sinema ve televizyon filmi ile bir dizide de oynayan Güler Işık, Şey Yani, Kırgın, Acılar albümlerini çıkardı.

Güler Işık kimdir

‘’DİŞİ İBRAHİM TATLISES’’

"Dişi İbrahim Tatlıses" lakabıyla ünlenen Güler Işık, tesettüre girerek namaza başladı. Kanser tedavisi başlayan Güler Işık, Umre’ye de gitti.

Şifa bulmak için dua ederken, Allah’ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Güler Işık, gece etkileyici bir rüya görüyor. Kanserin etkisiyle koltuk altında üç tane beze oluşan Güler Işık, rüyasında, koltuk altından üç tane böceğin çıktığını görür.

Umre dönüşünde ameliyat olan Güler Işık'ın koltuk altındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görülür. Rüyası doğru çıkan ve duasının kabul olduğunu öğrenen Güler Işık, tesettüre girdi ve namaza başladı.

Tesettüre nasıl girdiğini ve hastalık döneminde yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğulan Güler Işık, sahne hayatına ara vermeyeceğini, içkili olmayan mekânlarda, kına gecelerinde sahne alacağını açıklamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Diğer Haberler

Behzat Ç yeri dönüyor! 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' kitabından uyarlanacak

Behzat Ç yeri dönüyor! O kitaptan uyarlanacak

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor mu?

Mısırlı sevgilisiyle evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu

Asuman Krause doğal güzellikten yana! Yaş aldıkça...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

Temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

Samet Liçina: En büyük acı popo estetiği...

'Popomda da estetik var' dedi ve itiraf etti

Adele ile Simon Konecki resmen boşandı

Resmen boşandılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.