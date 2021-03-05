Güler Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

Kansere yakalanan ve Umre ziyaretinde gördüğü bir rüyanın gerçekleşmesinin ardından tesettüre giren ve namaza başlayan Güler Işık, sahneleri bırakmayacağını ancak alkollü mekânlarda sahne almayacağını açıklamıştı. Güler Işık, rüyasını da katıldığı canlı yayın programlarında gözyaşları içerisinde anlattı.

GÜLER IŞIK KİMDİR?



Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, sanat yönetmeni, oyuncu Güler Işık, 30 Haziran 1967’de doğdu. Aslen Şanlıurfa Siverekli olan Güler Işık, babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 yıl Halk Müziği eğitimi aldı.

Sonrasında çay bahçelerinde programlar yapmaya başlayan Güler Işık, 1977’de Ankara’ya taşındı.

Ankara Radyosu tarafından yapılan bir yarışmada birinci olan Güler Işık, henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım attı. Plakçılardan kaset teklifleri alan Güler Işık, müzik kariyerinin hâricinde oyunculuk da yaptı.

5 sinema ve televizyon filmi ile bir dizide de oynayan Güler Işık, Şey Yani, Kırgın, Acılar albümlerini çıkardı.

‘’DİŞİ İBRAHİM TATLISES’’



"Dişi İbrahim Tatlıses" lakabıyla ünlenen Güler Işık, tesettüre girerek namaza başladı. Kanser tedavisi başlayan Güler Işık, Umre’ye de gitti.