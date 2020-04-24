Güliz Ayla'dan direk dansı eleştirilerine olay tepki

'Sarmaşık' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Güliz Ayla, müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na konuştu. Şarkısına gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getiren 31 yaşındaki güzel, “İlk şarkımın üzerinden yaklaşık 5 sene geçti, olgunlaştım. Klipte olgun bir kovboy kızıyım. Siyah beyazı tercih ettik, hoş oldu" dedi.

"ÇIPLAK DA FOTOĞRAF ATARIM"

Takipçisinin mayolu fotoğrafına yazdığı yorum ve direk dansı yapmasına yönelik gelen eleştiriler hakkında Ayla, “Direk dansı yaparken üzerinde kıyafet varken kayıyorsun, tekniken giyinik yapmak mümkün değil. Çıplak da atarım, istediğim şekilde paylaşım yaparım. Kimseyi ilgilendirmez, o işin yapılışı da öyle yani. Herkes kendi kirli aklına baksın. Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin videolarını izlemedim, yabancı hocaları izliyorum. Direk dansı en büyük hobim, evimin ortasına direk yaptırdım" açıklamasını yaptı.

Meslektaşı Ege Çubukçu ile aşk yaşadığını açıklayan şarkıcı, "Ege ile evden çıkmıyoruz, tavla oynuyoruz, yemek yapıyoruz. Müziğimiz hakkında konuşuyoruz, katkılar sunuyoruz. Evlilik düşünmüyoruz. İkimizin de gündeminde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.