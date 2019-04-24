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Güliz Ayla: Ev konserleri planlıyorum!

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EĞLENCE  | 24.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Kent FM ve Mynet işbirliğiyle hazırlanan 101.4 Saatlik Arka Koltuk King Size programının bir diğer konuğu Güliz Ayla oldu. Ayla, "Büyük şehirlerde konser verdiğinizde çok fazla etkinlikle çakışıyorsunuz fakat Anadolu'da konser verdiğinizde insanların ilgisini daha fazla çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Güliz Ayla: Ev konserleri planlıyorum!

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Güliz Ayla, programın devamında şöyle konuştu:

  • Annem de her koşulda müziğe devam etmemi isterdi.

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  • Hayatın büyük akışına bıraktım kendimi.

  • Karışık ama keyifli bir repertuvarımız var.

  • İngilizce şarkı söylemeyi çok seviyorum ve yazma deneyimim de oldu fakat yurt dışına açılma gibi bir hayalim yok, söylersem kendime söylerim.

  • Anouk dinlemeyi çok seviyorum ve özellikle Everything beni benden alıyor.

  • Sosyal medya üzerinden ev konserleri de gerçekleştirmeyi planlıyorum.
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kent fm güliz ayla arka koltuk king size
 

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