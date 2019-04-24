Güliz Ayla: Ev konserleri planlıyorum!

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Güliz Ayla, programın devamında şöyle konuştu:

ŞİMDİ CANLI YAYINDA - HEMEN İZLE

Hayatın büyük akışına bıraktım kendimi.

Karışık ama keyifli bir repertuvarımız var.

İngilizce şarkı söylemeyi çok seviyorum ve yazma deneyimim de oldu fakat yurt dışına açılma gibi bir hayalim yok, söylersem kendime söylerim.

Anouk dinlemeyi çok seviyorum ve özellikle Everything beni benden alıyor.

Sosyal medya üzerinden ev konserleri de gerçekleştirmeyi planlıyorum.

