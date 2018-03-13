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Gülizar dizisi erken final yapıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2018 21:06 | Son Güncelleme

Çağan Irmak imzalı Gülizar dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Kanal D'de başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Berk Cankat’ın paylaştığı Gülizar erken final yapıyor.

Gülizar dizisi erken final yapıyor!

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Kanal D'de 20 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Gülizar dizisi de reytinglere yenildi.

10. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK
Cumartesi günleri hem Survivor hem Yeni Gelin hem de Fazilet Hanım ve Kızları ile mücadele eden Gülizar bu hafta 8.bölümüyle ekrana gelmişti.

Yayınlandığı günden bugüne reytinglerde başarılı sonuç elde edemeyen, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryo ve proje tasarımını usta yönetmen Çağan Irmak'ın yaptığı Gülizar dizisinin 10. bölümde final yapmasına karar verildi.

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