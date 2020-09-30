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Güllü son haliyle olay oldu! Verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Güllü değişimiyle gündem oldu. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Gullü'nün son hali merak konusu oluyor.

Güllü son haliyle olay oldu! Verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınca değişimiyle dikkat çekti.

Verdiği kilolar ardından bambaşka birine dönüşen Güllü, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, 2017 yılında ise tüp mide ameliyatı olmuştu.

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90'lı yılların efsaneleşen isimlerinden olan Güllü geçirdiği mide ameliyatı ile kısa sürede 70 kilo verdi.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı Güllü'nin kilo verip adeta kendini baştan yarattığı hali sevenlerinden beğeni topladı.

Ekran Alıntısı


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