Gülmekten karnınız ağrıyacak: 'Ben her tuvalete gittiğimde...'

Evcil hayvan dendiğinde aklınıza bütün gün uyuyan kediler ya da uslu ustu oturan köpekler geliyor olabilir. Ancak bunların dışında, onların kendilerine has bir karakteri olduğunu unutmamak şart! Kimi kedi sırt üstü uyumayı severken kimisi çizgi film izlemeye bayılıyor, kimi köpek kucakta taşınmayı severken kimisi çamurlarda yuvarlanmak istiyor… Hepsi birbirinden farklı olan bu minikler, zaman zaman tuhaf alışkanlıklar da edinebiliyor. İşte sahipleri tarafından fotoğraflanan 19 şirin hayvan ve onların tuhaf alışkanlıkları!

1. “Köpeğim arabaya bindiğinde tıpkı bir insan gibi oturuyor.”

2. “Harrison ile tanışın. Kendisi tuhaf pozisyonlarda uyumaya bayılır.”

3. Sahibini tuvalette yalnız bırakmaktan nefret eden bir minnoş

4. “Ben bir köpek gezdiricisiyim. Magnus’u ne zaman evine geri bıraksam kafasını kapının arasına sokarak gitmemi engelliyor.”

5. “On yaşındaki köpeğim kucağımda uyumaya bayılıyor. Ben de ona, ben işteyken uyuyabilmesi için eski kot pantolonumdan bir yastık yaptım.”

6. “Suyunun bittiğini her seferinde böyle haber veriyor.”

7. “Köpeğim dışarı çıkacağı için o kadar heyecanlı oluyor ki tasmasını ısırıp kendi kendini arabaya yürütüyor.”

8. “Ben ile tanışın. İnsanlar onun tuhaf olduğunu söylüyor ama bence çok özel.”

9. “Bu güzelliğin adı Cinnamon. Tuvaletinizi yaparken sizi izlemeye bayılır.”

10. “Kardeşimin köpeği tuhaf pozisyonlarda uyumaya bayılıyor.”

11. “Işığı her yaktığımda miyavlıyor ve artık her neye bakmak istiyorsa onu kaldırıp baktırana kadar miyavlamaya devam ediyor.”

12. “Tek istediğim şey sakince yemek yemek…”

13. “Rubben ile tanışın. İnsanlar için bir şeyler taşımaya bayılıyor. Özellikle kutuları taşımayı çok seviyor.”

14. “Kalemlerimin neden sürekli ortadan kaybolduğunu anlayamıyordum. Sonra bu görüntüyü gördüm.”

15. “Bir midilli kadar büyük olabilir ama bir bebek gibi kucakta taşınmaya bayılıyor.”

16. “Teyzemin 15 yaşındaki köpeği Jesse. Böyle oturmaya bayılıyor.”

17. “Her duş aldığımda acı çektiğimi düşünüp beni kurtarmaya çalışıyor.”

18. “Kedilerim ben uyurken ceplerimi karıştırmaya bayılıyor.”

19. “Kapı zili ne zaman çalsa…”





