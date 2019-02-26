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Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi ve Kadir evleniyor!

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2019 00:40 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 22. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi'nin yeni bölüm fragmanında romantik sahneler dikkat çekiyor. Evlenen Kadir ve Gülperi’nin ilk danslarının ekrana geldiği, ikilinin romantik dakikalarının dikkat çektiği tanıtımda Eyüp’ün, Hasan’a vurduğu anlar gerilimi artırıyor. İşte Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 22. bölüm tanıtımı yayınlandı. Gülperi, Hasan’a destek olmaya çalışırken Gökhan, Seyit’in babası olduğunu bilip de susan Hasan’a öfkeyle saldırıyor. Eyüp’ün, “Bu kalp benim için atmıyorsa, atmayacak!” diyerek silahını Gülperi’ye doğrulttuğu tanıtımda duyulan silah sesi ve Can’ın korkuyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

Gülperi (1)

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümünde Gülperi ve Kadir kazayı ucuz atlatırken, Can’ın da arabanın içinde olduğunu anladıklarında dehşete düştü. İşin peşini bırakmamaya kararlı olan Kadir, arabasına sabotaj yapıldığını öğrenince şoke oldu. Artemis’le birlikte olan ve mutluluğu gözlerinden okunan Hasan, annesi ve kardeşi için çok endişelendi ve Eyüp’ün kazayla bağlantısı var mı diye araştırmaya başladı. Ancak yardımını istediği Seyit’in içinde bulunduğu tehlikeyi acı bir biçimde anlaması çok sürmedi. Eyüp’ün karşısına çıkan Seyit, Eyüp’ün tehditlerine boyun eğmezken, ikili arasında çıkan kavgada Seyit başından ağır bir darbe aldı. Seyit’i bulan ve hastaneye yetiştiren Hasan, durumunun kritik olduğunu öğrenince Gökhan’ın, babası Seyit’le ilgili gerçeği öğrenmesini istedi. Kazayı Eyüp’ün yaptırdığını Hasan’a söyleyen ve Gökhan’dan af dileyerek babası olduğunu itiraf eden Seyit hayatını kaybetti. Şeyma, Kadir ve Gülperi’nin hayatlarını birleştirme planlarından emin olunca, bu kez bedeli ağır olacak bir plan yapmaya karar verdi. Artemis’in evine giren kişi Şeyma’ya saldırırken, Artemis yardım için korkuyla evden kaçtı. Gülperi ve Kadir’in hayatlarını birleştirdiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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