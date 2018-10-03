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Gülperi dizisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gülperi yeniden hapse mi giriyor?

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 02:11 | Son Güncelleme

Show TV’de Cuma akşamları ekrana gelen Gülperi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Oğlu Hasan'ın kurduğu büyük tuzağa düşen Gülperi, acaba yeniden hapse mi giriyor sorusunu akıllara getirtti.

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gülperi yeniden hapse mi giriyor?

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi"de tansiyon yükseliyor. Annesine büyük bir nefret besleyen Hasan'ın, amcası Ejder'le birlikte kurduğu tuzak, yeni bir hayat kurmaya çalışan Gülperi'yi yıkacak. Oğlunun, evine uyuşturucu yerleştirdikten sonra narkotiğe ihbar etmesi Gülperi'yi suçlu durumuna düşürecek.

Yayınlanan tanıtımda yeniden Kadir'in yardımına ihtiyacı olan Gülperi'nin karşısına avukat olarak Şeyma'nın çıkması ise büyük merak uyandırdı. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde Gülperi "Oğlunu korumak için susup hapse mi girecek yoksa kurulan tuzağı polise anlatacak mı?" sorusu yanıt bulacak.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Gülperi’nin 4. Bölüm 2. Tanıtımı!

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