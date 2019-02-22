Gülperi dizisinde romantik sahneler! Gülperi 21. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Şeyma’nın, Kadir ve Gülperi’nin evleneceğinden şüphelendiği, Hasan’ın Selen’e veda ettiği, Gülperi’nin Eyüp’ü çok sert uyardığı tanıtımda Kadir ve Gülperi evlenebilecek mi sorusu akla geliyor.

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 21. bölümünde Gülperi ve Kadir, Can’ın da arabanın içinde olduğunu anladıklarında dehşete düşerler. Kadir bu sefer işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Gülperi ise artık çocuklarını yeniden etrafında toplamak için çabalamaya başlar. Hasan annesi ve kardeşi için çok endişelenir ve o da bir yandan Eyüp’ün bu işle bir bağlantısı var mı diye araştırmaya başlar. Ancak yardımını istediği Seyit’in içinde bulunduğu tehlikeyi acı bir biçimde anlaması çok sürmeyecektir. Şeyma, Kadir ve Gülperi’nin hayatlarını birleştirme planlarından artık emindir. Bunu engellemek ve onlara rahat vermemek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Ancak bu sefer yaptığı planın bedeli ağır olacaktır.

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

