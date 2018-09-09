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Gülperi dizisinden ilk kareler yayınlandı! Gülperi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı yeni sezonun en iddialı yapımı "Gülperi"nin setinden merakla beklenen ilk kareler basına yansıdı. Show TV’de ekrana gelecek dizi Cuma günü yayınlanacak ilk bölümüyle yeni sezona damga vuracak!

Gülperi dizisinden ilk kareler yayınlandı! Gülperi ne zaman başlıyor?

Çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirilen dizinin ilk tanıtımı bu sezon ekranlarda adından sıkça söz ettireceğinin sinyalini verdi. Üç çocuğu, kaybettiği eşinin babası (Tarık Pabuçcuoğlu) tarafından elinden alınmak istenen acılı anne Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) mücadelesinden ilk görüntüler izleyiciyi derinden sarstı. Anne ve çocuklarının duygu yüklü diyaloglarının yürekleri burktuğu tanıtımda, Gülperi'nin savaşında en büyük destekçisinin avukat Kadir (Timuçin Esen) olduğu dikkatleri çekti.

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SOSYAL MEDYADA GÜLPERİ'YE ÖVGÜ YAĞMURU!
Dizide üç çocuk annesi Gülperi karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay ve avukat Kadir karakteriyle izleyiciyle buluşacak olan Timuçin Esen'e, yayınlanan tanıtımın ardından izleyiciler sosyal medya üzerinden övgüler yağdırdı. Başarılı oyunculuklarıyla izleyiciyi hayran bıraktıran ikili bu sezon uyumlarıyla da çok konuşulacak.

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Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, bir annenin elinden kayıp gitmek üzere olan üç evladını yeniden kazanmak için verdiği umut dolu mücadelesini konu alan Gülperi 14 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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