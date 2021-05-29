Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz aralarındaki buzları eritti!

TV8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması olan Doya Doya Moda'da jüri koltuğunda yer alan Gülşah Saraçoğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir hamle gelmişti. Bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Gökhan Göz ile aralarındaki buzları eriten Saraçoğlu sevgilisi ile yayınladığı videolar ile gündeme geldi.

YİNE, YENİDEN BİR ARAYA GELEN ÇİFTTEN KEYİFLİ VİDEO

Ünlü modacı Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan göz ile tekar bir araya geldi.Bir grup arkadaşıyla tatilin keyfini çıkaran çift eğlenceli anlarını sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. Saraçoğlu, son olarak İnstagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı romantik videoya nostaljik parça 'Ah nerede' şarkısını ekledi.

ARALARINDAKİ BUZLARI ERİTTİLER

Uzun süredir ayrı olan çiftin aralarındaki buzları erittiği konuşuluyor. Ünlü modacının Göz'ü sosyal medya hesaplarından takip etmeye başlaması da dedikoduları güçlendirmişti. Son olarak sevgilisi ile bir kare paylaşarak altına, "Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum.. Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık dökdük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, “aman yapma etme” dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum. Tabi ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz.