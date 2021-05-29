Gülşah Saraçoğlu sevgilisi Gökhan Göz aralarındaki buzları eritti!

TV8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması olan Doya Doya Moda'da jüri koltuğunda yer alan Gülşah Saraçoğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir hamle gelmişti. Bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Gökhan Göz ile aralarındaki buzları eriten Saraçoğlu sevgilisi ile yayınladığı videolar ile gündeme geldi.
Ünlü modacı Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan göz ile tekar bir araya geldi.Bir grup arkadaşıyla tatilin keyfini çıkaran çift eğlenceli anlarını sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. Saraçoğlu, son olarak İnstagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı romantik videoya nostaljik parça 'Ah nerede' şarkısını ekledi.
Uzun süredir ayrı olan çiftin aralarındaki buzları erittiği konuşuluyor. Ünlü modacının Göz'ü sosyal medya hesaplarından takip etmeye başlaması da dedikoduları güçlendirmişti. Son olarak sevgilisi ile bir kare paylaşarak altına, "Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum.. Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık dökdük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, “aman yapma etme” dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum. Tabi ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz.
Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam.. ben de onu tabi ki.. şimdi bu saatten sonra ikimizde ilişkimize ve birbirimize emanetiz.. onun da benim de aslanlar gibi evlatlarımız var, Aslanım Azranur ve Gökalp paşamız.. gerisi boş.. kendi evladımın babası için bişey diyemem ama Gökhan’ın evlatlarının anası çok kıymetli.. sakın yanlış bişey yazmayın ilişkimizle alakalı çocuklarımız var.aslanlar gibi iki evlat babası.. ben de aslanımın anasıyım.. kimse kimseye yanlış yapmaz bu saatten sonra, çünkü yeterince üzüldük.derslerimizi aldık.. umarım herşey güzel gider.. bu mevzudan dolayı kırıp döktüğüm kim varsa, en başta ailelerimiz olmak üzere kalbini kırdığım herkesden.. kendi adıma özrümü borç bilirim, seni seviyorum" şeklinde açıklama yapmasıyla ortaya atılan barıştılar haberleri doğrulandı.
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