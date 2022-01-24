Gülşah Saraçoğlu tarzıyla dalga konusu oldu! "Elindekini pırasa sandım"

Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelince yurt dışına çıkan modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İlginç tarzıyla dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu dalga konusu oldu. Gülşah Saraçoğlu'nun takipçileri ünlü modacıya yorum yağdırdı.

Gülşah Saraçoğlu "Hem çanta hem yelek" notuyla verdiği pozları paylaştı. Ünlü modacıyı görenler elindekini pırasa sandı. Gülşah Saraçoğlu'na gelen yorumlarda "Hangi semtin pazarındasın annem","Elindekini pırasa sandım", "Desenize yarına zeytinyağlı pırasa var" diyenler çoğunluktaydı.

Oyuncu Asuman Dabak ise modacının tarzını çok beğenenler arasındaydı.

Modacı geçtiğimiz günlerde "Deha Bilimlier ile yasak aşk haberleriniz çıktı. Yuva yıkan kadın olarak görülüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz?" sorusu karşısında "Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?" diye sitem etmişti.



