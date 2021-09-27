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Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz çiftinden yeni olay! "Uygunsuz fotoğraflarımızı aldığını gördüm"

27.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık kavga edip skandallara imza atan Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz çifti yine bir olaya karıştı. Uygunsuz görüntülerini çeken kadını darp ettiği söylenen ünlü çift açıklama yaptı.

Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz çifti, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanının çıkışında tatsız bir olay yaşamıştı. çGökhan Göz’ün bir kadın darp ettiği ve telefonuna el koyduğu iddia edilmişti.

Yaşanılan olayın ardından Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz çifti, UçanKuş’a konuştu. Gülşah Saraçoğlu, “Biz dün konsere gittik. Çıkışta bizim bir takipçimiz cep telefonuyla bir görüntü aldı ve Gökhan’da haklı olarak yükseldi. Bizi çekmelerine gerek yok biz sürekli canlı yayın açıyoruz zaten” dedi.

Gökhan Göz de “Hanımefendiye ben dedim ki ‘İzinsiz görüntü aldınız siler misiniz?’ ve bana ‘Almadım’ dedi. Sonra telefonuna bakıldığı zaman özel ve uygunsuz fotoğraflarımızı, videolarımızı aldığını gördüm. Gecenin 2’sinde uygunsuzluk herkeste olur. İnsanın uykusu geliyor ve alkol alıyor. Kimse istemez yani o görüntülerinin çekilmesini” dedi.

Yaşanılan olay sonrası üzgün olduklarını belirten ünlü çift, “Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik” dedi.

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Gülşah Saraçoğlu
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