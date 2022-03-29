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Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası' paylaşımına tepki! "Uyduruyorsun"

29.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası dizisinin oyunculuğunu ve senaristliğini üstlenen Gülse Birsel, dizinin uyarlama olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.

Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası' paylaşımına tepki! "Uyduruyorsun"

Komedi dizisi olan Avrupa Yakasının senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel’e sosyal medyadan yorum yapan bir kullanıcı Avrupa Yakası dizisinin başka bir yabancı diziden uyarlanarak yapıldığını iddia etti.

No context the official adlı Twitter kullanıcısı “Gülse Birsel 2006’da verdiği bir röportajda Avrupa Yakasını, The Office UK’den esinlenerek yazdığını söylemiştir.” diye yazdı.

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Ortaya atılan iddiaya yanıt veren Gülse Birsel Twitter hesabından, “Uyduruyorsun, uydurma.” şeklinde cevap verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel
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