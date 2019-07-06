Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisiyle yeni sezonda dijital platformda yayınlanacak olan Gülse Birsel, tatile çıktı.

Kış sezonunda her hafta 120 dakika dizi senaryosu yazan ve aynı zamanda rol alan Birsel, yorucu geçen kış sezonun acısını tatilde atıyor. Gülse Birsel tatilden bir fotoğrafını "2 yivroluk içecek ve emanet gözlükle Evropa plajlarında dolce vita pozu" notuyla paylaştı.

Birsel'in tatil pozuna kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

