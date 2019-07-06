MAGAZİN

Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 02:04 | Son Güncelleme

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yoğun geçen kış sezonunun acısını tatilde atıyor.

Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisiyle yeni sezonda dijital platformda yayınlanacak olan Gülse Birsel, tatile çıktı.

Kış sezonunda her hafta 120 dakika dizi senaryosu yazan ve aynı zamanda rol alan Birsel, yorucu geçen kış sezonun acısını tatilde atıyor. Gülse Birsel tatilden bir fotoğrafını "2 yivroluk içecek ve emanet gözlükle Evropa plajlarında dolce vita pozu" notuyla paylaştı.

gulse

Birsel'in tatil pozuna kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Gülse Birsel gülse birsel instagram tatil jet sosyete

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