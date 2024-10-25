Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekmişti! Usta oyuncudan Avrupa Yakası itirafı geldi! 'O sette ne yanlışlar yaşandı...'

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş ve ani ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Rol arkadaşı Gülse Birsel'in paylaşımı ise tepki çekmişti. Birsel "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" demişti. Daha sonra da bu paylaşımını silmişti.

"O SETTE BİR SÜRÜ ŞEY YAŞANDI. YAZIK OLMUŞ."

Gülse Birsel'e yapılan eleştirilerin ardından ise Avrupa Yakası'nda Sedef karakterine hayat veren usta oyuncu Suna Keskin Vural Çelik ve Gülse Birsel olayını yorumladı. "Ben ikinci yılında dahil oldum. O setlerde ne kırgınlıklar ne yanlışlar yaşanıyor. O sette de bir sürü şeyler yaşandı. Oyuncular tolere etti. Bu da görmezden gelinebilirdi. Yazık olmuş. Niçin başka birisi hoş görülüyor da ötekine bu hoş görü esirgeniyor. Daha dikkatli olunması gerekir. Keşke denilebilseydi Vuralcığım senden vazgeçmiyoruz." dedi.

Veda mesajıyla ortalığı ayağa kaldıran Gülse Birsel'den ikinci bir açıklama da gelmişti. Birsen Altuntaş'a konuşan Gülse Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" demişti. Ünlü isim yorumunda “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer” ifadelerini kullanmıştı.