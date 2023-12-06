MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yeşilçam'ın güzeli yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yeşilçam'ın güzeli yıllara meydan okuyor

06.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile oynadığı yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu 69. yaşını kutladı. Şimdilerde gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Bubikoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de bir dönem rüzgar gibi esen Bubikoğlu, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürse de sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Gülşen Bubikoğlu 1

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu son olarak doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bubikoğlu, 69. yaş gününü kutladı.

Gülşen Bubikoğlu 2

Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Gülşen Bubikoğlu 3

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Bubikoğlu'nu görenler 'Her yaşta güzel', 'Yıllar güzelliğine dokunamamış', 'İşte yıldız', 'Ne canlar yaktın gençken', 'Yıllar teğet geçmiş' gibi yorumlar yapıyorlar.

Gülşen Bubikoğlu 4

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turnike programı ile hafızalara kazınmıştı! Güner Ümit'in son hali şaşırttıTurnike programı ile hafızalara kazınmıştı! Güner Ümit'in son hali şaşırttı
Baba-kız kurtlarını döktü! Dansları olay olduBaba-kız kurtlarını döktü! Dansları olay oldu
Dilan Polat itirafı gündem oldu! 'Sahneye en az 10 bin dolar atıyordu' Dilan Polat itirafı gündem oldu! 'Sahneye en az 10 bin dolar atıyordu'
Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu yeşilçam Gülşen kadınları
En Çok Okunan Haberler
Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...

Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...

Elon Musk Düzce’ye mi gelecek? "Abimin ayağı iyi alıştı"

Elon Musk Düzce’ye mi gelecek? "Abimin ayağı iyi alıştı"

Göğüslerini açan 'Laz Kızı' TikTok'ta tekrar aktif oldu! Ünlü isim tepki gösterdi: "Bir de utanmadan..."

Göğüslerini açan 'Laz Kızı' TikTok'ta tekrar aktif oldu! Ünlü isim tepki gösterdi: "Bir de utanmadan..."

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişiyor

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişiyor

PFDK açıkladı! Volkan Demirel men edildi

PFDK açıkladı! Volkan Demirel men edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.