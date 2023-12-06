Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yeşilçam'ın güzeli yıllara meydan okuyor

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürse de sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu son olarak doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bubikoğlu, 69. yaş gününü kutladı.

Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Bubikoğlu'nu görenler 'Her yaşta güzel', 'Yıllar güzelliğine dokunamamış', 'İşte yıldız', 'Ne canlar yaktın gençken', 'Yıllar teğet geçmiş' gibi yorumlar yapıyorlar.









